Микола Тищенко лишається під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня

Народний депутат Микола Тищенко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Києві в понеділок, 19 серпня, Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід. Він перебуватиме під цілодобовим арештом до 23 вересня.

Про це повідомляє Суспільне.

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Тищенку продовжили запобіжний захід

Сьогодні у Києві відбулося чергове слухання у справі нардепа Тищенка, якого звинувачують у незаконному позбавленні волі військового. Рішенням суду Тищенку подовжили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня.

Згідно з правилами цілодобового арешту, Микола Тищенко має повідомляти про зміну місця проживання. Також йому необхідно утриматись від спілкування з особами, яких визначив суд.

Окрім того, він має залишити закордонний паспорт та носити електронний засіб контролю.

Справа Миколи Тищенка

Нагадаємо, що 20 червня, чоловіки у військовій формі, які виявилися охоронцями Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Після цього нардепу повідомили про підозру за затримання військового проти його волі. А під час обшуків у його квартирі було знайдено готівку в різних валютах, розфасовану по пакетах та сумках.

Тепер справу Тищенка розглядають у суді. Вперше запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту Тищенку призначили 25 червня цього року.