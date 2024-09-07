В Киеве осудили женщину за домашнее насилие над пожилой матерью

В Киеве суд объявил приговор женщине, которая издевалась над пожилой матерью
В Киеве судьи Дарницкого районного суда огласили приговор женщине, издевавшейся над своей матерью. Кроме того, она угрожала ей физической расправой.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу, 7 сентября.
Женщина издевалась над своей матерью
В полиции сообщили, что 51-летняя женщина издевалась над своей 74-летней матерью Нарушительница систематически употребляла алкогольные напитки, устраивала скандалы и угрожала убийством своей матери.
Пожилая женщина обратилась в полицию и обидчицу задержали и сначала привлекли к административной ответственности.
Однако впоследствии оказалось, что, несмотря на вынесенные срочные запретительные предписания, административные протоколы и проведенную профилактическую работу, женщина не изменила свое поведение. Поэтому следователи начали уголовное производство по статье, наказывающей домашнее насилие.
"На днях приговором Дарницкого районного суда обидчица приговорена к трем годам пробационного надзора с запретом в течение месяца находиться по месту жительства с пострадавшей пенсионеркой. За это время женщина должна пройти коррекционную программу для обидчиков и исправить свое поведение", — сообщили в полиции.
Между тем, работники сектора противодействия домашнему насилию должны посещать пострадавшую пенсионерку и проверять, чтобы случаи насилия не повторялись.
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