В Киеве осудили женщину за домашнее насилие над пожилой матерью

Дарницкий районный суд. Фото: Закон и бизнес

В Киеве судьи Дарницкого районного суда огласили приговор женщине, издевавшейся над своей матерью. Кроме того, она угрожала ей физической расправой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в субботу, 7 сентября.

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Женщина издевалась над своей матерью

В полиции сообщили, что 51-летняя женщина издевалась над своей 74-летней матерью Нарушительница систематически употребляла алкогольные напитки, устраивала скандалы и угрожала убийством своей матери.

Пожилая женщина обратилась в полицию и обидчицу задержали и сначала привлекли к административной ответственности.

Однако впоследствии оказалось, что, несмотря на вынесенные срочные запретительные предписания, административные протоколы и проведенную профилактическую работу, женщина не изменила свое поведение. Поэтому следователи начали уголовное производство по статье, наказывающей домашнее насилие.

"На днях приговором Дарницкого районного суда обидчица приговорена к трем годам пробационного надзора с запретом в течение месяца находиться по месту жительства с пострадавшей пенсионеркой. За это время женщина должна пройти коррекционную программу для обидчиков и исправить свое поведение", — сообщили в полиции.

Между тем, работники сектора противодействия домашнему насилию должны посещать пострадавшую пенсионерку и проверять, чтобы случаи насилия не повторялись.