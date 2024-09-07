Ночная атака на Киев — обломки беспилотника упали возле Верховной Рады

Обломок "Шахеда" возле Верховной Рады. Фото: ВРУ

Сегодня ночью российские военные атаковали Киев дронами. Обломки беспилотника упали возле здания Верховной Рады Украины, повреждений не обнаружено.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.

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В ночь на 7 сентября российские военные атаковали территорию Украины дронами. По данным Рады, этой ночью обломки сбитого дрона-камикадзе упали у входа в парламент.

Падение обломков возле Совета. Фото: ВРУ

"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены у здания Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении.

Обломок от российского беспилотника возле ВРУ. Фото: ВРУ

Сообщается, что повреждений на местности падения обломков не обнаружено.

У Верховной Рады рухнули обломки вражеского дрона. Фото: ВРУ

Напомним, во время сегодняшней ночной атаки на Киев силы противовоздушной обороны сбили все враждебные цели. Общее количество целей, которыми хотели обстрелять Украину, достигло 67 беспилотников.

В КМВА сообщали, что в Киеве после атаки ударных БпЛА зафиксировали падение обломков на территории жилого дома. Также остатки "Шахеда" упали на территории дошкольного учреждения.