Ночная атака на Киев — обломки беспилотника упали возле Верховной Рады

Обломки российского беспилотника упали около здания Верховной Рады
Сегодня ночью российские военные атаковали Киев дронами. Обломки беспилотника упали возле здания Верховной Рады Украины, повреждений не обнаружено.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.
Атака на Киев 7 сентября
В ночь на 7 сентября российские военные атаковали территорию Украины дронами. По данным Рады, этой ночью обломки сбитого дрона-камикадзе упали у входа в парламент.
"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены у здания Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении.
Сообщается, что повреждений на местности падения обломков не обнаружено.
Напомним, во время сегодняшней ночной атаки на Киев силы противовоздушной обороны сбили все враждебные цели. Общее количество целей, которыми хотели обстрелять Украину, достигло 67 беспилотников.
В КМВА сообщали, что в Киеве после атаки ударных БпЛА зафиксировали падение обломков на территории жилого дома. Также остатки "Шахеда" упали на территории дошкольного учреждения.
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