У Києві засудили жінку за домашнє насильство над літньою матір'ю

Дарницький районний суд. Фото: Закон і бізнес

У Києві судді Дарницького районного суду оголосили вирок жінці, яка знущалася зі своєї матері. Окрім того, вона погрожувала їй фізичною розправою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва у суботу, 7 вересня.

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Жінка знущалася зі своєї мами

У поліції повідомили, що 51-річна жінка знущалася зі своєї 74-річної матері Порушниця систематично вживала алкогольні напої, влаштовувала скандали та погрожувала вбивством своїй матері.

Літня жінка звернулася до поліції і кривдницю затримали й спочатку притягнули до адміністративної відповідальності.

Однак згодом виявилося, що попри винесені термінові заборонні приписи, адміністративні протоколи та проведену профілактичну роботу, жінка не змінила свою поведінку. Через це слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею, що карає домашнє насильство.

"Днями вироком Дарницького районного суду кривдницю засуджено до трьох років пробаційного нагляду із забороною протягом місяця перебувати за місцем мешкання із постраждалою пенсіонеркою. За цей час жінка має пройти корекційну програму для кривдників та виправити свою поведінку", — повідомили у поліції.

Тим часом працівники сектору протидії домашньому насильству мають відвідувати постраждалу пенсіонерку та перевіряти, щоб випадки насильства не повторювались.