Киевлянин приговорен к 5 годам за кражу телефона в метро

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 38-летнего киевлянина судили за воровство телефона в столичном метро. Он воспользовался тем, что в подземке была большая толпа, и пытался незаметно ограбить женщину.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киевской области.

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В столичном метро на станции "Шулявская" 38-летний мужчина воспользовался толпой на эскалаторе, чтобы украсть мобильный телефон из кармана пассажирки. После этого он быстро покинул станцию.

Человек ворует телефон. Фото: Нацполиция

Благодаря оперативной работе полиции преступника удалось задержать, а похищенный гаджет вернуть владелице.

Мужчина убегает из метро. Фото: Национальная полиция

Как выяснилось, мужчина уже неоднократно испытывал проблемы с законом из-за аналогичных преступлений. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, жительницу Киевской области судили за убийство мужчины, а в Ивано-Франковске двое мужчин оказались на скамье подсудимых за нападение на военного.