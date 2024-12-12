Киевлянин приговорен к 5 годам за кражу телефона в метро

В Киеве суд наказал мужчину, укравшего телефон у женщины в метро
В Киеве 38-летнего киевлянина судили за воровство телефона в столичном метро. Он воспользовался тем, что в подземке была большая толпа, и пытался незаметно ограбить женщину.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киевской области.
Мужчина украл в метро телефон и попал в суд
В столичном метро на станции "Шулявская" 38-летний мужчина воспользовался толпой на эскалаторе, чтобы украсть мобильный телефон из кармана пассажирки. После этого он быстро покинул станцию.
Благодаря оперативной работе полиции преступника удалось задержать, а похищенный гаджет вернуть владелице.
Как выяснилось, мужчина уже неоднократно испытывал проблемы с законом из-за аналогичных преступлений. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Напомним, жительницу Киевской области судили за убийство мужчины, а в Ивано-Франковске двое мужчин оказались на скамье подсудимых за нападение на военного.
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