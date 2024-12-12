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В Киеве суд наказал мужчину, укравшего телефон у женщины в метро

12 декабря 2024 14:35
Виктория Козырь - редактор
Киевлянин приговорен к 5 годам за кражу телефона в метро
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Киеве 38-летнего киевлянина судили за воровство телефона в столичном метро. Он воспользовался тем, что в подземке была большая толпа, и пытался незаметно ограбить женщину.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киевской области.

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В столичном метро на станции "Шулявская" 38-летний мужчина воспользовался толпой на эскалаторе, чтобы украсть мобильный телефон из кармана пассажирки. После этого он быстро покинул станцию.

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Человек ворует телефон. Фото: Нацполиция

Благодаря оперативной работе полиции преступника удалось задержать, а похищенный гаджет вернуть владелице.

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Мужчина убегает из метро. Фото: Национальная полиция

Как выяснилось, мужчина уже неоднократно испытывал проблемы с законом из-за аналогичных преступлений. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, жительницу Киевской области судили за убийство мужчины, а в Ивано-Франковске двое мужчин оказались на скамье подсудимых за нападение на военного.

Киев суд правосудие похищение грабеж

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