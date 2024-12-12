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У Києві суд покарав чоловіка, який вкрав телефон у жінки в метро

12 грудня 2024 14:35
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Киянина засуджено до 5 років за крадіжку телефону в метро
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві 38-річного киянина судили за крадіжку телефону в столичному метро. Він скористався тим, що у підземці був великий натовп, і намагався непомітно пограбувати жінку. 

Про це повідомила пресслужба ГУНП Київської області.

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У столичному метро на станції "Шулявська" 38-річний чоловік скористався натовпом на ескалаторі, щоб викрасти мобільний телефон з кишені пасажирки. Після цього він швидко покинув станцію.

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Чоловік краде телефон. Фото: Нацполіція

Завдяки оперативній роботі поліції злочинця вдалося затримати, а викрадений ґаджет повернути власниці.

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Чоловік тікає з метро. Фото: Національна поліція

Як з'ясувалося, чоловік уже неодноразово мав проблеми із законом через аналогічні злочини. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканку Київської області судили за вбивство чоловіка, а в Івано-Франківську двоє чоловіків опинилися на лаві підсудних за напад на військового

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