Киянина засуджено до 5 років за крадіжку телефону в метро

У Києві суд покарав чоловіка, який вкрав телефон у жінки в метро
У Києві 38-річного киянина судили за крадіжку телефону в столичному метро. Він скористався тим, що у підземці був великий натовп, і намагався непомітно пограбувати жінку.
Про це повідомила пресслужба ГУНП Київської області.
Чоловік вкрав у метро телефон і потрапив до суду
У столичному метро на станції "Шулявська" 38-річний чоловік скористався натовпом на ескалаторі, щоб викрасти мобільний телефон з кишені пасажирки. Після цього він швидко покинув станцію.
Завдяки оперативній роботі поліції злочинця вдалося затримати, а викрадений ґаджет повернути власниці.
Як з'ясувалося, чоловік уже неодноразово мав проблеми із законом через аналогічні злочини. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, мешканку Київської області судили за вбивство чоловіка, а в Івано-Франківську двоє чоловіків опинилися на лаві підсудних за напад на військового.
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