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В Киеве суд выпустил из СИЗО предпринимателя, работавшего с РФ

18 ноября 2024 09:58
Виктория Козырь - редактор
В Киеве суд отклонил жалобу прокуратуры по изменению меры пресечения Григорию Дашутину
Владелец Полтавского турбомеханического завода Григорий Дашутин. Фото: kievvlast.com.ua
Виктория Козырь - редактор

В Киеве прокуратуре не удалось обжаловать постановление Печерского райсуда Киева об изменении меры пресечения для владельца Полтавского турбомеханического завода Григория Дашутина. Его обвиняют в организации поставок компонентов для оборонно-промышленного комплекса России.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Коллегия судей Киевского апелляционного суда, рассматривая жалобу прокуратуры, пришла к выводу, что суд первой инстанции должным образом учел тяжесть наказания, которое может быть назначено Дашутину, положительные характеристики пророссийского предпринимателя, его статус экс-народного депутата Украины, а также неудовлетворительное состояние здоровья и потребность в надлежащей медицинской помощи.

Учитывая это, апелляционная жалоба на решение Печерского районного суда Киева была оставлена без удовлетворения.

Дашутин находился в киевском СИЗО в течение около года. После изменения меры пресечения он вернулся домой и через своих адвокатов начал процесс остановки работы Полтавского турбомеханического завода.

В частности, в октябре и ноябре на предприятии был введен запрет на заключение новых контрактов с поставщиками. Кроме того, начали отключать электроэнергию, воду и отопление, литейное производство было остановлено, а задолженность по заработной плате выросла. 

Киевский районный суд Полтавы принял решение изменить меры пресечения еще для двух человек, обвиняемых в уголовном производстве по поставке комплектующих для российского военно-промышленного комплекса.

Их содержание под стражей было заменено на круглосуточный домашний арест. Для трех других — суд продлил срок круглосуточного домашнего ареста, а одному подсудимому продлили домашний арест в ночное время.

Напомним, Львовский городской совет подал иск в суд с требованием устранить препятствия для использования коммунального участка на территории макаронной фабрики и снести самовольно построенное сооружение.

Ранее суд обязал Фастовский городской совет оформить право собственности на списанное противорадиационное укрытие.

россия Киев суд правосудие завод судебные решения

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