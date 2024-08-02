Поджег 13 автомобилей ВСУ — в Киеве судили злоумышленника

В Киеве судили мужчину, который поджег 13 автомобилей ВСУ — какой срок получил
В Киеве судили мужчину, который в течение прошлого года поджег 13 военных автомобилей. Теперь злоумышленник проведет в тюрьме восемь лет.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Telegram в пятницу, 2 августа.
Поджег автомобили военных в Киеве
По данным полиции, мужчина в прошлом году поджег 13 автомобилей военнослужащих. Злоумышленник производил самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобиле.
"Для раскрытия этих дерзких преступлений были привлечены лучшие оперативники и следователи полиции столицы и в результате кропотливой работы правоохранители установили личность злоумышленника — им оказался 35-летний местный житель, который переехал в город Киев из другого региона в 2014 году", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину во время очередной "закладки" зажигательного устройства в военный автомобиль. Полиции удалось доказать его причастность и сообщить о подозрении.
Днепровский районный суд Киева признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.
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