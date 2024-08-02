Поджег 13 автомобилей ВСУ — в Киеве судили злоумышленника

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

В Киеве судили мужчину, который в течение прошлого года поджег 13 военных автомобилей. Теперь злоумышленник проведет в тюрьме восемь лет.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Telegram в пятницу, 2 августа.

Читайте также:

Поджег автомобили военных в Киеве

По данным полиции, мужчина в прошлом году поджег 13 автомобилей военнослужащих. Злоумышленник производил самодельные зажигательные устройства и крепил их на автомобиле.

"Для раскрытия этих дерзких преступлений были привлечены лучшие оперативники и следователи полиции столицы и в результате кропотливой работы правоохранители установили личность злоумышленника — им оказался 35-летний местный житель, который переехал в город Киев из другого региона в 2014 году", — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину во время очередной "закладки" зажигательного устройства в военный автомобиль. Полиции удалось доказать его причастность и сообщить о подозрении.

Взрывчатка. Фото: Нацполиция

Взрывчатка. Фото: Нацполиция

Днепровский районный суд Киева признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.