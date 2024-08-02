Підпалив 13 автомобілів ЗСУ — у Києві судили зловмисника

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

У Києві судили чоловіка, який протягом минулого року підпалив 13 автомобілів військових. Тепер зловмисник проведе у в'язниці вісім років.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

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За даними поліції, чоловік минулого року підпалив 13 автівок військовослужбовців. Зловмисник виготовляв саморобні запалювальні пристрої та кріпив їх на автомобілі.

"Для розкриття цих зухвалих злочинів було залучено кращих оперативників та слідчих поліції столиці і у результаті кропіткої роботи правоохоронці встановили особу зловмисника — ним виявився 35-річний місцевий мешканець, який переїхав до міста Києва з іншого регіону у 2014 році", — йдеться у повідомленні.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової "закладки" запалювального пристрою до автомобіля військового. Поліції вдалося довести його причетність й повідомити про підозру.

Вибухівка. Фото: Нацполіція

Вибухівка. Фото: Нацполіція

Дніпровський районний суд Києва визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення й призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.