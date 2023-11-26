В Киеве судили мужчину, который пропускал пассажиров в метро по своей карте

Турникеты в метро Киева. Фото: соцсети

На одной из станций столичного метрополитена киевлянин проводил других пассажиров по бесконтактной карте. За это он брал плату в размере 8 грн. Киевлянина вызвали в суд, однако на заседание он не явился.

Об этом пишет informator.ua.

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На станции метро "Академгородок" в Киеве 5 октября мужчина проводил пассажиров через автоматический контрольный пункт по бесконтактной карте. За проезд с каждого он брал оплату в размере 8 грн.

Нарушителя вызвали в суд, однако он решил не являться на заседание. Причин неявки он не сообщил, поэтому суд рассмотрел дело в его отсутствие.

"Учитывая, что по делу собрано достаточно доказательств, не вызывающих сомнений в своей правдивости и допустимости и подтверждающих совершение гражданином правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП, есть все основания для привлечения его к административной ответственности", — отметили в суде.

Однако суд уволил нарушителя от административной ответственности за мелкое хулиганство и ограничился устным замечанием.

Напомним, что в Киеве правоохранители установили мужчину, обижавшего женщину с ребенком. Находясь под хмельком, нарушитель ругался в сторону прохожей, а также облил ее пивом. Участковые офицеры полиции составили на него административный протокол по факту мелкого хулиганства.

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