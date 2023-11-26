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В Киеве судили мужчину, который пропускал пассажиров в метро по своей карте

26 ноября 2023 17:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве судили мужчину, который пропускал пассажиров в метро по своей карте
Турникеты в метро Киева. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На одной из станций столичного метрополитена киевлянин проводил других пассажиров по бесконтактной карте. За это он брал плату в размере 8 грн. Киевлянина вызвали в суд, однако на заседание он не явился.

Об этом пишет informator.ua.

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На станции метро "Академгородок" в Киеве 5 октября мужчина проводил пассажиров через автоматический контрольный пункт по бесконтактной карте. За проезд с каждого он брал оплату в размере 8 грн.

Нарушителя вызвали в суд, однако он решил не являться на заседание. Причин неявки он не сообщил, поэтому суд рассмотрел дело в его отсутствие.

"Учитывая, что по делу собрано достаточно доказательств, не вызывающих сомнений в своей правдивости и допустимости и подтверждающих совершение гражданином правонарушения, предусмотренного ст. 173 КУоАП, есть все основания для привлечения его к административной ответственности", — отметили в суде.

Однако суд уволил нарушителя от административной ответственности за мелкое хулиганство и ограничился устным замечанием.

Напомним, что в Киеве правоохранители установили мужчину, обижавшего женщину с ребенком. Находясь под хмельком, нарушитель ругался в сторону прохожей, а также облил ее пивом. Участковые офицеры полиции составили на него административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Также мы писали, что во Львовской области осудили сбежавшего от военкомов мужчину. Избежать мобилизации он пытался в соседнем доме. Свой поступок военнообязанный объяснил желанием заботиться о жене и детях.

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