У Києві судили чоловіка, який пропускав пасажирів у метро за своєю картою
На одній зі станцій столичного метрополітену киянин проводив інших пасажирів за своєю безконтактною картою. За це він брав плату у розмірі 8 грн. Киянина викликали до суду, проте на засідання він не з'явився.
Про це пише informator.ua.
Суд призначив покарання киянину, який пропускав людей в метро за своєю карткою
На станції метро "Академмістечко" у Києві 5 жовтня чоловік проводив пасажирів через автоматичний контрольний пункт за безконтактною картою. За проїзд з кожного він брав оплату в розмірі 8 грн.
Порушника викликали до суду, проте він вирішив не з'являтися на засідання. Причин неявки він не повідомив, тому суд розглянув справу за його відсутності.
"Враховуючи, що у спраі зібрано достатньо доказів, які не викликають сумнівів у своїй правдивості і допустимості та які підтверджують вчинення громадянином правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, є всі підстави для притягнення його до адміністративної відповідальності", — зазначили у суді.
Проте суд звільнив порушника від адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та обмежився усним зауваженням.
Нагадаємо, що у Києві правоохоронці встановили чоловіка, який ображав жінку з дитиною. Перебуваючи напідпитку, порушник лаявся у бік перехожої, а також облив її пивом. Дільничні офіцери поліції склали стосовно нього адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства.
Також ми писали, що у Львівській області засудили чоловіка, який втік від військкомів. Уникнути мобілізації він намагався в сусідньому будинку. Свій вчинок військовозобов'язаний пояснив бажанням піклуватися про дружину та дітей.
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