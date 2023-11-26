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У Києві судили чоловіка, який пропускав пасажирів у метро за своєю картою

26 листопада 2023 17:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві судили чоловіка, який пропускав пасажирів у метро за своєю картою
Турнікети в метро Києва. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На одній зі станцій столичного метрополітену киянин проводив інших пасажирів за своєю безконтактною картою. За це він брав плату у розмірі 8 грн. Киянина викликали до суду, проте на засідання він не з'явився.

Про це пише informator.ua.

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На станції метро "Академмістечко" у Києві 5 жовтня чоловік проводив пасажирів через автоматичний контрольний пункт за безконтактною картою. За проїзд з кожного він брав оплату в розмірі 8 грн. 

Порушника викликали до суду, проте він вирішив не з'являтися на засідання. Причин неявки він не повідомив, тому суд розглянув справу за його відсутності.

"Враховуючи, що у спраі зібрано достатньо доказів, які не викликають сумнівів у своїй правдивості і допустимості та які підтверджують вчинення громадянином правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, є всі підстави для притягнення його до адміністративної відповідальності", — зазначили у суді. 

Проте суд звільнив порушника від адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та обмежився усним зауваженням.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці встановили чоловіка, який ображав жінку з дитиною. Перебуваючи напідпитку, порушник лаявся у бік перехожої, а також облив її пивом. Дільничні офіцери поліції склали стосовно нього адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства.

Також ми писали, що у Львівській області засудили чоловіка, який втік від військкомів. Уникнути мобілізації він намагався в сусідньому будинку. Свій вчинок військовозобов'язаний пояснив бажанням піклуватися про дружину та дітей.

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