Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве судили мужчину, который в ссоре сломал нос знакомому

В Киеве судили мужчину, который в ссоре сломал нос знакомому

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 09:40
В Киеве мужчину осудили за драку — какое наказание
Судья. Фото иллюстративное: Freepik

Деснянский районный суд Киева признал виновным 37-летнего уроженца Херсонщины в причинении легких телесных повреждений другому мужчине. Во время ссоры он ударил своего знакомого и сломал ему нос.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Мужчина сломал нос своему знакомому в ходе конфликта

Инцидент произошел вечером 18 мая 2023 года возле дома на улице Бальзака, 87 в столице. Во время внезапного конфликта обвиняемый ударил потерпевшего кулаком в лицо. В результате удара мужчина получил перелом костей носа и ссадины под глазом, что квалифицируется как легкое телесное повреждение.

При рассмотрении дела обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и попросил суд о мягком наказании. Суд учел его предыдущие судимости, отсутствие работы, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Смягчающим обстоятельством стало искреннее раскаяние. Судья назначил ему 240 часов общественных работ.

Кроме основного наказания, суд обязал мужчину оплатить 3389 гривен процессуальных издержек за проведение судебных экспертиз.

Напомним, в Кривом Роге наказали в суде женщину, которая оправдывала вторжение России в Украину.

А в Киеве судили пенсионера, который "продавал" должность в Офис Генпрокурора.

Киев драка суд травма судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации