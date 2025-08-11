В Киеве мужчину осудили за драку — какое наказание

Судья. Фото иллюстративное: Freepik

Деснянский районный суд Киева признал виновным 37-летнего уроженца Херсонщины в причинении легких телесных повреждений другому мужчине. Во время ссоры он ударил своего знакомого и сломал ему нос.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина сломал нос своему знакомому в ходе конфликта

Инцидент произошел вечером 18 мая 2023 года возле дома на улице Бальзака, 87 в столице. Во время внезапного конфликта обвиняемый ударил потерпевшего кулаком в лицо. В результате удара мужчина получил перелом костей носа и ссадины под глазом, что квалифицируется как легкое телесное повреждение.

При рассмотрении дела обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и попросил суд о мягком наказании. Суд учел его предыдущие судимости, отсутствие работы, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание. Смягчающим обстоятельством стало искреннее раскаяние. Судья назначил ему 240 часов общественных работ.

Кроме основного наказания, суд обязал мужчину оплатить 3389 гривен процессуальных издержек за проведение судебных экспертиз.

