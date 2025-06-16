В Киеве осудили мужчину за попытку дать 50 тысяч долларов взятки СБУ

Передача взятки. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве в суде вынесли приговор мужчине, который предложил 50 тысяч долларов сотруднику СБУ за содействие в предоставлении гражданства гражданину другого государства. Речь идет о жителе Черкасс, который пытался "договориться" с правоохранителем, чтобы избежать официальных процедур по получению украинского паспорта гражданином России.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Опендатабот.

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Как указано в приговоре Печерского районного суда столицы от 10 февраля 2025 года, обвиняемый, действуя в интересах гражданина Российской Федерации, который временно проживает в Турции, трижды встречался с сотрудником СБУ, предлагая ему взятку в размере 50 тысяч долларов США. За эти средства он ожидал влияния на рассмотрение документов в ГМС и СБУ, чтобы получить положительное заключение об отсутствии препятствий для предоставления гражданства.

Во время разговоров обвиняемый утверждал, что действует в интересах знакомого иностранца, и убеждал правоохранителя в возможности дальнейшего вмешательства в рассмотрение заявления на гражданство. В частности, первый разговор об этом произошел 22 августа 2023 года, а дальше он повторил его во время встреч 13 и 19 сентября. Согласно материалам дела, контакт между сторонами происходил через мессенджеры и личные встречи в Киеве.

Во время следствия обвиняемый признал вину и заключил соглашение со стороной обвинения. Он искренне раскаялся и согласился способствовать разоблачению других возможных эпизодов предоставления неправомерной выгоды. Суд учел это как смягчающее обстоятельство.

В результате мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 369 УК Украины — предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Также с него взыскали более 22 тысяч гривен расходов на проведение экспертизы. Мера пресечения не избиралась.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который прошел обследование на ВВК, но не согласился с заключением врачей и не прибыл в ТЦК по повестке.

Также в Харькове на скамье подсудимых оказалась врач, которая оформляла за взятки фиктивные документы военнообязанным, чтобы те избежали мобилизации.