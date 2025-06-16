У Києві засудили чоловіка за спробу дати 50 тисяч доларів хабаря СБУ

Передача хабаря. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві в суді винесли вирок чоловіку, який запропонував 50 тисяч доларів співробітнику СБУ за сприяння у наданні громадянства громадянину іншої держави. Йдеться про жителя Черкас, який намагався "домовитись" із правоохоронцем, аби уникнути офіційних процедур щодо отримання українського паспорта громадянином Росії.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Опендатабот.

Реклама

Читайте також:

Чоловік намагався за хабар випросити в СБУ громадянство України для росіянина

Як зазначено у вироку Печерського районного суду столиці від 10 лютого 2025 року, обвинувачений, діючи в інтересах громадянина Російської Федерації, який тимчасово проживає в Туреччині, тричі зустрічався зі співробітником СБУ, пропонуючи йому хабар у розмірі 50 тисяч доларів США. За ці кошти він очікував впливу на розгляд документів у ДМС та СБУ, аби отримати позитивний висновок щодо відсутності перешкод для надання громадянства.

Під час розмов обвинувачений стверджував, що діє в інтересах знайомого іноземця, та переконував правоохоронця у можливості подальшого втручання у розгляд заяви на громадянство. Зокрема, перша розмова про це сталася 22 серпня 2023 року, а далі він повторив її під час зустрічей 13 та 19 вересня. Згідно з матеріалами справи, контакт між сторонами відбувався через месенджери та особисті зустрічі у Києві.

Під час слідства обвинувачений визнав провину та уклав угоду зі стороною обвинувачення. Він щиро розкаявся і погодився сприяти викриттю інших можливих епізодів надання неправомірної вигоди. Суд врахував це як пом’якшувальну обставину.

Внаслідок чого чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 369 КК України — пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Також із нього стягнули понад 22 тисячі гривень витрат на проведення експертизи. Запобіжний захід не обирався.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який пройшов обстеження на ВЛК, але не погодився з висновком лікарів і не прибув до ТЦК за повісткою.

Також у Харкові на лаві підсудних опинилася лікарка, яка оформлювала за хабарі фіктивні документи військовозобов'язаним, щоб ті уникнули мобілізації.