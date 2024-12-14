Суд в Киеве судил экс-руководителя Байкового кладбища за убытки бюджета

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве судили бывшего заведующего Байкового кладбища за служебную халатность. Своими действиями он причинил местному бюджету территориальной громады города ущерб на 12 миллионов 245 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится, что чиновник недобросовестно относился к обязанностям, а именно — неподобающе руководил работой уборщиков кладбища.

В период с 2020 до 2023 года он оформлял и передавал в администрацию СКП "Спецкомбинат ПКПО" табели учета рабочего времени уборщиков. На основе этих документов проводилось начисление заработной платы. В результате средства получили 13 человек, которые фактически не находились на территории Байкового кладбища и не выполняли уборку.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

С 2014 по 2023 год он занимал должность заведующего Байкового кладбища, руководя коллективом из 52 работников. При этом он не осуществлял оформление на работу уборщиков. Табели учета рабочего времени предоставлялись ему СКП "Спецкомбинат ПКПО", и он их подписывал, в том числе в отношении работников, которые фигурируют в деле.

Он объяснил, что после запроса в отдел кадров Спецкомбината о причинах отсутствия этих уборщиков на Байковом кладбище получил ответ, что они работают на других кладбищах.

Учитывая, что таких кладбищ в подчинении Спецкомбината насчитывается около шести, он не сомневался в правдивости этой информации и продолжал табелировать их. Мужчина признал, что ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности.

Что решил суд

Экс-руководителя кладбища приговорили к трем годам лишения свободы с запретом на три года занимать административные должности в предприятиях, учреждениях или организациях государственной, или коммунальной формы собственности.

Напомним, в Харьковской области мужчина незаконно выловил более 300 рыб с помощью сетки. Среди них оказались золотые караси, занесенные в Красную книгу Украины. В результате этого состоялось судебное заседание.

Также в Киеве состоялся суд над матерью бывшего народного депутата. Женщина посылала письма постоянному представителю России при ООН.