Суд у Києві засудив екскерівника Байкового кладовища за збитки бюджету

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві судили колишнього завідувача Байкового кладовища за службову недбалість. Своїми діями він заподіяв місцевому бюджету територіальної громади міста збитків на 12 мільйонів 245 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться, що посадовець несумлінно ставився до обов'язків, а саме — неналежно керував роботою прибиральників кладовища.

У період з 2020 до 2023 року він оформлював і передавав до адміністрації СКП "Спецкомбінат ПКПО" табелі обліку робочого часу прибиральників. На основі цих документів проводилося нарахування заробітної плати. У результаті кошти отримали 13 осіб, які фактично не перебували на території Байкового кладовища і не виконували прибирання.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

З 2014 по 2023 рік він обіймав посаду завідувача Байкового кладовища, керуючи колективом із 52 працівників. При цьому він не здійснював оформлення на роботу прибиральників. Табелі обліку робочого часу надавалися йому СКП "Спецкомбінат ПКПО", і він їх підписував, у тому числі щодо працівників, які фігурують у справі.

Він пояснив, що після запиту до відділу кадрів Спецкомбінату щодо причин відсутності цих прибиральників на Байковому кладовищі отримав відповідь, що вони працюють на інших кладовищах.

Враховуючи, що таких кладовищ у підпорядкуванні Спецкомбінату налічується близько шести, він не сумнівався у правдивості цієї інформації та продовжував табелювати їх. Чоловік визнав, що неналежно виконував свої службові обов’язки.

Що вирішив суд

Екскерівника кладовища засудили до трьох років позбавлення волі із забороною на три роки обіймати адміністративні посади в підприємствах, установах чи організаціях державної, чи комунальної форми власності.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік незаконно виловив понад 300 рибин за допомогою сітки. Серед них виявилися золоті карасі, які занесені до Червоної книги України. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Також у Києві відбувся суд над матір'ю колишньої народної депутатки. Жінка надсилала листи постійному представнику Росії при ООН.