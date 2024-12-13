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У Києві судили матір екснардепки за держзраду — вирок суду

13 грудня 2024 17:31
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві засудили матір ексдепутатки за державну зраду
Суддя. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили матір колишньої народної депутатки VI і VII скликань. Вона писала листи постійному представнику Росії при Організації Об'єднаних Націй про підтримку громадянами України так званої "спеціальної військової операції".

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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Деталі справи

Прокурори у суді довели, що жінка, яка є громадянкою України та головою української правозахисної громадської організації, після початку повномасштабного вторгнення надавала допомогу Росії. 

У Києві судили маму екснардепки
Жінка, яку визнали винною в держзраді. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Отримавши завдання від російських кураторів, у лютому 2022 року жінка як голова української правозахисної організації підготувала лист на ім’я постійного представника РФ при ООН Небензі, в якому із застосуванням маніпулятивних технологій розповіла про події, які нібито відбуваються у Києві та в Україні, виправдовуючи таким чином військову агресію росіян". — йдеться у повідомленні.

Жінка писала, що "народ України підтримує так звану "спецоперацію РФ в Україні". Також в її листах йшлося, що в Україні нібито почались мародерства, вбивства та грабежі. Російські куратори радили жінці "до повної зачистки сидіти вдома". 

А 28 лютого 2022 року під час 11 надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя послався у своїй промові на лист жінки.

Що вирішив суд

"За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою киянку вироком суду визнано винною у державній зраді, а саме в наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 1 ст. 111 КК України)", — йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою. 

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило підозру у державній зраді народному депутату кількох скликань від забороненої партії регіонів Вадиму Колесніченку.

Також у Києві суд виніс заочний вирок колаборанту, який співпрацював з російськими окупантами в Криму. 

Київ суд нардепи держзрада Росія судові рішення

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