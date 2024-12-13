В Киеве судили мать экс-депутата за государственную измену

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве судили мать бывшей народной депутатки VI и VII созывов. Она писала письма постоянному представителю России при Организации Объединенных Наций о поддержке гражданами Украины так называемой "специальной военной операции".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 13 декабря.

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Детали дела

Прокуроры в суде доказали, что женщина, которая является гражданкой Украины и главой украинской правозащитной общественной организации, после начала полномасштабного вторжения оказывала помощь России.

Женщина, которую признали виновной в госизмене. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Получив задание от российских кураторов, в феврале 2022 года женщина как глава украинской правозащитной организации подготовила письмо на имя постоянного представителя РФ при ООН Небензи, в котором с применением манипулятивных технологий рассказала о событиях, которые якобы происходят в Киеве и в Украине, оправдывая таким образом военную агрессию россиян", — говорится в сообщении.

Женщина писала, что "народ Украины поддерживает так называемую "спецоперацию РФ в Украине". Также в ее письмах говорилось, что в Украине якобы начались мародерства, убийства и грабежи. Российские кураторы советовали женщине "до полной зачистки сидеть дома".

А 28 февраля 2022 года во время 11 чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сослался в своей речи на письмо женщины.

Что решил суд

"При поддержании публичного обвинения Киевской городской прокуратурой киевлянку приговором суда признано виновной в государственной измене, а именно в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Государственное бюро расследований объявило подозрение в государственной измене народному депутату нескольких созывов от запрещенной партии регионов Вадиму Колесниченко.

Также в Киеве суд вынес заочный приговор коллаборанту, сотрудничавшему с российскими оккупантами в Крыму.