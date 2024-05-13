В Киеве судили работницу Госстата, потому что она не обеспечила явку коллеги в ТЦК

Судебный процесс. Фото иллюстративное: sud.ua

Деснянский райсуд Киева отменил штраф, который главный специалист по отбору персонала Государственной службы статистики получил от Деснянского ТЦК СП. Военные оштрафовали женщину на 5100 гривен, потому что она не обеспечила прибытие военнообязанного в центр комплектования.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Как сообщается, женщина не обеспечила прибытие военнообязанного работника Госстата в ТЦК, чем нарушила обязанности предприятия по выполнению распоряжений ТЦК согласно Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина.

"Истец считала, что указанное постановление ТЦК является незаконным. Так, во исполнение распоряжения ТЦК был издан приказ "Об уведомлении военнообязанного", п. 2 которого ведущего инженера-программиста отдела веб-платформ сбора данных развития систем сбора данных департамента координации процесса сбора данных обязали прибыть в ТЦК. Этот приказ доказан под личную подпись работнику.

Когда военнообязанный не явился в ТЦК, Госстат письмом проинформировал об этом ТЦК для принятия мер реагирования в отношении работника. В самой службе военнообязанного лишили премии за декабрь 2023 года.

Таким образом Госстат в полной мере выполнил требования действующего законодательства Украины. При этом в ТЦК отказались принимать во внимание предоставленные истцом доказательства, что она физически не могла обеспечить прибытие указанного военнообязанного в ТЦК. Дело в том, как объясняют юристы, что согласно приказу Госстата, женщина была назначена на свой пост только через 11 дней после того, как работник должен прибыть в ТЦК, поэтому она не может нести за это ответственность.

Судьи заявили, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии события административного правонарушения и вины лица в его доказанном совершении. Поэтому решение военкомов суд отменил.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице будут судить администраторов интернет-сообществ, которые в мессенджерах "сливали" военнообязанным места вручения повесток.

А во Львове оштрафовали на 85 тысяч гривен семейного врача Назара Дребита, обвиняемого в получении взятки за оформление фальшивой группы инвалидности уклониста.