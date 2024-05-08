"Зливали" розташування ТЦК — у Києві судитимуть адміністраторів соцмереж
У Києві судитимуть адміністраторів інтернет-спільнот, які у месенджерах "зливали" військовозобов’язаним місця вручення повісток. У середу, 8 травня, обвинувальний акт працівники СБУ скерували до суду.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
Під суд за зрив мобілізації
За даними слідства, підозрювані створили Telegram-канал та групу у Viber, де протягом 2023-2024 рр. повідомляли про заходи, які проводять працівники ТЦК СП у Київській області. Вони розміщували інформацію про актуальні місця роздачі повісток з метою ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану.
Для збору даних про "локації" адміністратори використовували власних інформаторів серед місцевого населення.
Стосовно одного з фігурантів обвинувачення вже скеровано до суду.
Нагадаємо, раніше Держбюро розслідувань завершило досудове розслідування за фактом трагедії на фунікулері у Києві. Працівнику Управління державної охорони, який вбив хлопця, загрожує довічне ув'язнення.
Водночас у столиці викрили іноземця-нелегала, який виготовляв для ухилянтів документи для визнання непридатності до військової служби.
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