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У Києві судили працівницю Держстату, бо вона не забезпечила явку колеги до ТЦК

13 травня 2024 17:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Києві судили працівницю Держстату, бо вона не забезпечила явку колеги до ТЦК
Судовий процес. Фото ілюстративне: IStock
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Деснянський райсуд Києва скасував штраф, який головна спеціалістка з добору персоналу Державної служби статистики отримала від Деснянського ТЦК СП. Військкоми оштрафували жінку на 5100 гривень, бо вона не забезпечила прибуття військовозобов'язаного до центру комплектування.

Про це повідомляє Судово-юридична газета

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Як повідомляється, жінка не забезпечила прибуття військовозобов'язаного працівника Держстату до ТЦК, чим порушила обов`язки підприємства щодо виконання розпоряджень ТЦК згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну.

"Позивачка вважала, що вказана постанова ТЦК є незаконною. Так, на виконання розпорядження ТЦК було видано наказ "Про оповіщення військовозобов`язаного", п. 2 якого провідного інженера-програміста відділу веб-платформ збирання даних розвитку систем збирання даних департаменту координації процесу збирання даних зобов`язали прибути до ТЦК. Цей наказ доведено під особистий підпис працівнику. Завірену копію зазначеного наказу з особистим підписом останнього супровідним листом Держстату направлено на адресу ТЦК", — йдеться в матеріалі.

Коли військовозобов'язаний не з'явився у ТЦК, Держстат листом проінформував про це ТЦК для вжиття заходів реагування відносно працівника. У самому Держстаті військовозобов'язаного позбавили премії за грудень 2023 року.

Таким чином, Держстат повною мірою виконав вимоги чинного законодавства України. При цьому, в ТЦК відмовилися брати до уваги надані позивачкою докази, що вона фізично не могла забезпечити прибуття вказаного військовозобов`язаного до ТЦК. Річ у тому, як пояснюють юристи, що згідно з наказом Держстату, жінку було призначено на свою посаду лише через 11 днів після того, як працівник мав прибути в ТЦК, тому вона не може нести за це відповідальність.

Судді заявили, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за наявності події адміністративного правопорушення та вини особи у його вчиненні, яку було доведено. Тому рішення військкомів суд скасував.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у столиці судитимуть адміністраторів інтернет-спільнот, які у месенджерах "зливали" військовозобов’язаним місця вручення повісток.

А у Львові оштрафували на 85 тисяч гривень сімейного лікаря Назара Дребіта, якого звинувачували в отриманні хабаря за оформлення фальшивої групи інвалідності ухилянту. 

Київ
Держстат
Україна
штраф
мобілізація
ТЦК та СП

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