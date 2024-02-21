В Киеве будут судить адвоката, который насмерть сбил военного на блокпосту

Автомобиль адвоката, который сбил военного на блокпосту. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве будут судить адвоката, что на блокпосту насмерть сбил военнослужащего. Авария произошла в октябре 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 21 февраля.

Суд над адвокатом, сбившим военнослужащего

"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению 45-летнего водителя автомобиля Honda Civic в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.

Место ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

ДТП произошло 22 октября 2023 около полуночи на блокпосте при въезде в Киев.

Правоохранители установили, что водитель Honda Civic двигался по средней полосе объездной дороги в направлении Броварского проспекта со скоростью 80-100 км/ч. Максимально разрешенная скорость на этом участке — 50 км/ч.

Место ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Приближаясь к блокпосту, адвокат не увидел на этой полосе другие автомобили, которые стояли с включенными габаритными огнями. Он пытался объехать автомобили справа. В этот момент там находился военнослужащий, который нес дежурство на блокпосту. В результате маневра водитель совершил наезд на военнослужащего. От полученных травм 47-летний мужчина умер на месте аварии.

"Водителем автомобиля Honda Civic оказался 45-летний адвокат. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП он был трезв", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 22 октября 2023 года на блокпосте при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий

По ходатайству Киевской городской прокуратуры адвоката взяли под стражу. Ему избрали безальтернативную меру пресечения на два месяца.