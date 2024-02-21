В Киеве будут судить адвоката, который насмерть сбил военного на блокпосту
В Киеве будут судить адвоката, что на блокпосту насмерть сбил военнослужащего. Авария произошла в октябре 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 21 февраля.
Суд над адвокатом, сбившим военнослужащего
"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению 45-летнего водителя автомобиля Honda Civic в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.
ДТП произошло 22 октября 2023 около полуночи на блокпосте при въезде в Киев.
Правоохранители установили, что водитель Honda Civic двигался по средней полосе объездной дороги в направлении Броварского проспекта со скоростью 80-100 км/ч. Максимально разрешенная скорость на этом участке — 50 км/ч.
Приближаясь к блокпосту, адвокат не увидел на этой полосе другие автомобили, которые стояли с включенными габаритными огнями. Он пытался объехать автомобили справа. В этот момент там находился военнослужащий, который нес дежурство на блокпосту. В результате маневра водитель совершил наезд на военнослужащего. От полученных травм 47-летний мужчина умер на месте аварии.
"Водителем автомобиля Honda Civic оказался 45-летний адвокат. Прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП он был трезв", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 22 октября 2023 года на блокпосте при въезде в Киев произошло ДТП, в результате которого погиб военнослужащий
По ходатайству Киевской городской прокуратуры адвоката взяли под стражу. Ему избрали безальтернативную меру пресечения на два месяца.
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