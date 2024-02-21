У Києві судитимуть адвоката, який насмерть збив військового на блокпосту

Автомобіль адвоката, який збив військового на блокпосту. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві судитимуть адвоката, що на блокпосту на смерть збив військовослужбовця. Аварія сталася у жовтні 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 21 лютого.

Суд над адвокатом, який збив військовослужбовця

"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 45-річного водія автомобіля Honda Civic у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", — йдеться у повідомленні.

Місце ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

ДТП сталася 22 жовтня 2023 року близько опівночі на блокпосту при вʼїзді до Києва.

Правоохоронці встановили, що водій Honda Civic рухався середньою смугою об’їзної дороги в напрямку Броварського проспекту зі швидкістю 80-100 км/год. Максимально дозволена швидкість на цій ділянці — 50 км/год.

Місце ДТП у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Наближаючись до блокпоста, адвокат не побачив на цій смузі інші автомобілі, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. Він намагався об’їхати автомобілі справа. В цей момент там знаходився військовослужбовець, що ніс чергування на блокпосту. Внаслідок маневру водій здійснив наїзд на військовослужбовця. Від отриманих травм 47-річний чоловік помер на місці аварії.

"Водієм автомобіля Honda Civic виявився 45-річний адвокат. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП він був тверезий", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 жовтня 2023 року на блокпосту при вʼїзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець

За клопотанням Київської міської прокуратури адвоката взяли під варту. Йому обрали безальтернативний запобіжний захід на два місяці.