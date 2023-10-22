В Києві на блокпосту автівка насмерть збила військового

Місце ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва

На блокпосту при вʼїзді до Києва сталася ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець. Сталося це сьогодні, 22 жовтня, близько 00:30.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

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Як сталася аварія

Як стало відомо, водій автомобіля "Хонда" їхав по автодорозі М-01, прямуючи до Броварського проспекту. Він побачив попереду вантажівку, але через погану видимість туману, ймовірно, запізно натиснув на педаль гальма та невпоравшись з керуванням збив військового.

"У другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця 1976 року народження, який ніс службу на блокпосту", — зазначили у повідомленні.

Місце ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва

Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці.

Що кажуть правоохоронці

Наразі водія автомобіля "Хонда" затримано. Завдяки приладу Драгер, слідчі з'ясували, що на момент аварії керманич перебував у тверезому стані.

"Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася смертельна ДТП за участі чотирьох автомобілів. Внаслідок аварії були загиблі та постраждалі.