Чиновник из КГГА своим бездействием нанес бюджету значительный ущерб — детали дела

В Киеве будут судить чиновника КГГА за злоупотребление властью — что натворил
В Киеве будут судить директора департамента городской государственной администрации (КГГА) и двух оценщиков, нанесших ущерб бюджету города. Они разрешили приватизировать коммунальное помещение по заниженной стоимости.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры во вторник, 20 августа.
Детали дела
В материалах следствия говорится, что с 2017 года коммунальное нежилое помещение было в аренде. Оно находится на улице Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы. Впоследствии его приватизировали, проведя независимую оценку.
"Установлено, что оценщики намеренно должным образом не осмотрели объект недвижимости, в результате чего внесли в отчет об оценке недостоверные сведения сумму более 330 тыс. гривен", — говорится в сообщении.
Отмечается, что директор Департамента КГГА не проконтролировал и не проверил данные данные.
"В результате таких действий коммунальную недвижимость приватизировали по заниженной стоимости", — добавили в прокуратуре.
Дело фигуратов было направлено в суд. Им инкриминируют служебную халатность и злоупотребление служебными полномочиями, а также составление заведомо поддельного официального документа при приватизации коммунальной недвижимости.
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