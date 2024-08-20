Чиновник из КГГА своим бездействием нанес бюджету значительный ущерб — детали дела

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить директора департамента городской государственной администрации (КГГА) и двух оценщиков, нанесших ущерб бюджету города. Они разрешили приватизировать коммунальное помещение по заниженной стоимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры во вторник, 20 августа.

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Детали дела

В материалах следствия говорится, что с 2017 года коммунальное нежилое помещение было в аренде. Оно находится на улице Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы. Впоследствии его приватизировали, проведя независимую оценку.

"Установлено, что оценщики намеренно должным образом не осмотрели объект недвижимости, в результате чего внесли в отчет об оценке недостоверные сведения сумму более 330 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

Отмечается, что директор Департамента КГГА не проконтролировал и не проверил данные данные.

"В результате таких действий коммунальную недвижимость приватизировали по заниженной стоимости", — добавили в прокуратуре.

Дело фигуратов было направлено в суд. Им инкриминируют служебную халатность и злоупотребление служебными полномочиями, а также составление заведомо поддельного официального документа при приватизации коммунальной недвижимости.