Чиновник з КМДА своєю бездіяльністю завдав бюджету значних збитків — деталі справи

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть директора департаменту міської державної адміністрації (КМДА) та двох оцінювачів , які завдали збитків бюджету міста. Вони дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у вівторок, 20 серпня.

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Деталі справи

У матеріалах слідства йдеться, що з 2017 року комунальне нежитлове приміщення перебувало в оренді. Воно знаходиться на вулиці Академіка Глушкова у Голосіївському районі столиці. Згодом його приватизували, провівши незалежну оцінку.

"Встановлено, що оцінювачі умисно належним чином не оглянули об'єкт нерухомості, у результаті чого внесли у звіт про оцінку недостовірні відомості суму понад 330 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

Зазначається, що директор Департаменту КМДА не проконтролював та не перевірив вказані дані.

"Внаслідок таких дій комунальну нерухомість приватизували за заниженою вартістю", — додали у прокуратурі.

Справу фігуратів було скеровано до суду. Їм інкримінують службову недбалість та зловживання службовими повноваженнями, а також складання завідомо підробленого офіційного документу під час приватизації комунальної нерухомості.