В Киеве мужчина пытался обворовать авто ВСУ, но его поймали

Вор. Иллюстративное фото: freepik

В Киеве мужчина обворовал автомобиль военнослужащего. С транспортного средства воина злоумышленник забрал сумку и аптечку.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 3 сентября.

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По данным следствия, в июле обвиняемый увидел автомобиль с опознавательными знаками ВСУ, в салоне которого находилась сумка и аптечка. Поэтому вместе с сообщником они открыли дверь, забрали оттуда вещи и стали убегать.

Авто ВСУ. Фото: Киевская городская прокуратура

Однако военный и прохожие догнали злоумышленника. Выяснилось, что он уже не раз отбывал наказание за имущественные преступления.

Сумка военная. Фото: Киевская городская прокуратура

Аптечка. Фото: Киевская городская прокуратура

Теперь мужчину снова будут судить по факту законченного покушения на грабеж военного автомобиля. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.