В Киеве мужчина пытался обворовать авто ВСУ, но его поймали

В Киеве будут судить мужчину, который обворовал автомобиль ВСУ — детали
В Киеве мужчина обворовал автомобиль военнослужащего. С транспортного средства воина злоумышленник забрал сумку и аптечку.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 3 сентября.
Ограбил авто военного
По данным следствия, в июле обвиняемый увидел автомобиль с опознавательными знаками ВСУ, в салоне которого находилась сумка и аптечка. Поэтому вместе с сообщником они открыли дверь, забрали оттуда вещи и стали убегать.
Однако военный и прохожие догнали злоумышленника. Выяснилось, что он уже не раз отбывал наказание за имущественные преступления.
Теперь мужчину снова будут судить по факту законченного покушения на грабеж военного автомобиля. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.
Читайте Новини.LIVE!