У Києві чоловік намагався обікрасти авто ЗСУ, але його спіймали

У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав автомобіль ЗСУ — деталі
У Києві чоловік обікрав автомобіль військовослужбовця. З транспортного засобу воїна зловмисник забрав сумку та аптечку.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 3 вересня.
Пограбував авто військового
За даними слідства, у липні обвинувачений побачив автомобіль з розпізнавальними знаками ЗСУ, в салоні якого була сумка та аптечка. Тому разом зі спільником вони відкрили двері, забрали звідти речі й почали тікати.
Однак військовий та перехожі наздогнали зловмисника. З’ясувалося, що він вже неодноразово відбував покарання за майнові злочини.
Тепер чоловіка знову судитимуть за фактом закінченого замаху на грабіж автомобіля військового. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до 10 років.
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