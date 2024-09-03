У Києві чоловік намагався обікрасти авто ЗСУ, але його спіймали

Крадій. Ілюстративне фото: freepik

У Києві чоловік обікрав автомобіль військовослужбовця. З транспортного засобу воїна зловмисник забрав сумку та аптечку.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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За даними слідства, у липні обвинувачений побачив автомобіль з розпізнавальними знаками ЗСУ, в салоні якого була сумка та аптечка. Тому разом зі спільником вони відкрили двері, забрали звідти речі й почали тікати.

Авто ЗСУ. Фото: Київська міська прокуратура

Однак військовий та перехожі наздогнали зловмисника. З’ясувалося, що він вже неодноразово відбував покарання за майнові злочини.

Сумка військового. Фото: Київська міська прокуратура

Аптечка. Фото: Київська міська прокуратура

Тепер чоловіка знову судитимуть за фактом закінченого замаху на грабіж автомобіля військового. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до 10 років.