Стрілянина у Києві 2 вересня — поліція відкрила кримінальне провадження

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У поліції Києва підтвердили стрілянину в Голосіївському районі ввечері, 2 вересня. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

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"Інформація про стрільбу на прибудинковій територіі в одному із столичних жк надійшла до правоохоронців сьогодні близько 19:10. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. Надалі між учасниками сталася бійка, у ході якої водій транспорту із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента.

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