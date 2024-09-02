Стрілянина у Києві 2 вересня — поліція відкрила кримінальне провадження

У поліції Києва підтвердили стрілянину в Голосіївському районі — розпочато провадження
У поліції Києва підтвердили стрілянину в Голосіївському районі ввечері, 2 вересня. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.
Стрілянина у Києві
"Інформація про стрільбу на прибудинковій територіі в одному із столичних жк надійшла до правоохоронців сьогодні близько 19:10. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. Надалі між учасниками сталася бійка, у ході якої водій транспорту із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента.
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