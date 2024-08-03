В Киеве будут судить мужчину за ограбление финансового учреждения

Полиция с поличным. Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить мужчину, который зимой ворвался в финансовое учреждение и избил сотрудника. После этого злоумышленник забрал около 24 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в субботу, 3 августа.

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Известно, что зимой мужчина в балаклаве ворвался в одно из финансовых учреждений в Киеве, избил сотрудника и забрал почти 24 тысячи гривен. Полицейским удалось найти и задержать его в течение суток.

Кража. Фото: Нацполиция

Кража. Фото: Нацполиция

Злоумышленником оказался местный житель 2000 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление. Ему сообщили о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения.

Место преступления. Фото: Нацполиция

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.