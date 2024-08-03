У Києві судитимуть чоловіка за пограбування фінансової установи

У Києві судитимуть чоловіка, який взимку пограбував фінустанову, побивши співробітника
У Києві судитимуть чоловіка, який взимку вдерся до фінансової установи та побив співробітника. Після цього зловмисник забрав майже 24 тисячі гривень.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у суботу, 3 серпня.
Пограбував фінустанову у Києві
Відомо, що взимку чоловік у балаклаві вдерся до однієї з фінансових установ у Києві, побив співробітника й забрав майже 24 тисячі гривень. Поліції вдалося знайти та затримати його протягом доби.
Зловмисником виявився місцевий житель 2000 року народження, якого раніше вже судили за аналогічний злочин. Йому повідомили про підозру в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.
Слідчі завершили досудове розслідування й скерували обвинувальний акт до суду, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.
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