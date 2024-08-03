У Києві судитимуть чоловіка за пограбування фінансової установи

Поліція на місці злочину. Фото: Нацполіція

У Києві судитимуть чоловіка, який взимку вдерся до фінансової установи та побив співробітника. Після цього зловмисник забрав майже 24 тисячі гривень.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у суботу, 3 серпня.

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Відомо, що взимку чоловік у балаклаві вдерся до однієї з фінансових установ у Києві, побив співробітника й забрав майже 24 тисячі гривень. Поліції вдалося знайти та затримати його протягом доби.

Крадіжка. Фото: Нацполіція

Крадіжка. Фото: Нацполіція

Зловмисником виявився місцевий житель 2000 року народження, якого раніше вже судили за аналогічний злочин. Йому повідомили про підозру в грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану.

Місце злочину. Фото: Нацполіція

Слідчі завершили досудове розслідування й скерували обвинувальний акт до суду, чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.