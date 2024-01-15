В Киеве будут судить дельцов, которые незаконно присвоили недвижимость

Разоблачение злоумышленника в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве будут судить членов организованной преступной группы, которые незаконно завладели недвижимостью в городе на сумму 64 миллиона гривен. Как известно, их разоблачили сотрудники Голосеевского управления полиции вместе с оперативниками управления стратегических расследований в Киеве в июле прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

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Что известно о совершении преступления

"Установлено, что должностные лица, вступив в преступный сговор, совершили действия, которые были направлены на отчуждение государственного имущества в частную собственность. Подозреваемые оформляли право собственности на семь объектов недвижимости путем создания фиктивных инвестиционных договоров и других документов. Роль инвесторов выполняли подставные лица. Часть недвижимости оформлялась на одного из организаторов "схемы", — говорится в сообщении.

Разоблачение злоумышленника в Киеве. Фото: Нацполиция

По фиктивным договорам объекты и окружающую территорию должны были отремонтировать, а 5% от стоимости работ должны были перечислить в госбюджет. Однако такие работы не были проведены, а поддельные документы не отвечали требованиям, установленным законом. Из-за этого ущерб от такой схемы составляет 64 млн грн.

Разоблачение злоумышленника в Киеве. Фото: Нацполиция

Наказание для злоумышленников

В настоящее время девять участников такой сделки получили подозрения.

"В настоящее время следователи направили обвинительный акт в суд. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества", — добавили в сообщении.

Напомним, в Киеве будут судить бывшего депутата Киевсовета за самовольное строительство на коммунальной земле в одном из районов столицы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.