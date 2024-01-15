Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві судитимуть ділків, які незаконно привласнили нерухомість arrow

У Києві судитимуть ділків, які незаконно привласнили нерухомість

15 січня 2024 16:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві судитимуть ділків, які незаконно привласнили нерухомість
Викриття зловмисника у Києві. Фото: Нацполіція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві судитимуть членів організованої злочинної групи, які незаконно заволоділи нерухомістю у місті на суму 64 мільйони гривень. Як відомо, їх викрили працівники Голосіївського управління поліції разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань в м. Києві в липні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Читайте також:

Що відомо про вчинення злочину

"Встановлено, що службові особи, вступивши у злочинну змову, здійснили дії, які були направлені на відчуження державного майна у приватну власність. Підозрювані оформлювали право власності на сім об’єктів нерухомості шляхом створення фіктивних інвестиційних договорів та інших документів. Роль інвесторів виконували підставні особи. Частина нерухомості оформлювалася на одного з організаторів "схеми", — йдеться у повідомленні.

суд над чоловіками, які незаконно заволоділи квартирами
Викриття зловмисника у Києві. Фото: Нацполіція

За фіктивними договорами об'єкти та навколишню територію повинні були відремонтувати, а 5% від вартості робіт мали відрахувати до держбюджету. Проте такі роботи не були проведені, а підроблені документи не відповідали вимогам, які встановлені законом. Через це збитки від такої схеми становлять 64 млн грн. 

суд над чоловіками, які незаконно заволоділи квартирами
Викриття зловмисника у Києві. Фото: Нацполіція

Покарання для зловмисників

Наразі дев'ять учасників такої оборудки отримали підозри. 

"Нині слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Київ
нерухомість
поліція
злочин
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі