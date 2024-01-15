У Києві судитимуть ділків, які незаконно привласнили нерухомість
У Києві судитимуть членів організованої злочинної групи, які незаконно заволоділи нерухомістю у місті на суму 64 мільйони гривень. Як відомо, їх викрили працівники Голосіївського управління поліції разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань в м. Києві в липні минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.
Що відомо про вчинення злочину
"Встановлено, що службові особи, вступивши у злочинну змову, здійснили дії, які були направлені на відчуження державного майна у приватну власність. Підозрювані оформлювали право власності на сім об’єктів нерухомості шляхом створення фіктивних інвестиційних договорів та інших документів. Роль інвесторів виконували підставні особи. Частина нерухомості оформлювалася на одного з організаторів "схеми", — йдеться у повідомленні.
За фіктивними договорами об'єкти та навколишню територію повинні були відремонтувати, а 5% від вартості робіт мали відрахувати до держбюджету. Проте такі роботи не були проведені, а підроблені документи не відповідали вимогам, які встановлені законом. Через це збитки від такої схеми становлять 64 млн грн.
Покарання для зловмисників
Наразі дев'ять учасників такої оборудки отримали підозри.
"Нині слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
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