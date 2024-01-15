У Києві судитимуть ділків, які незаконно привласнили нерухомість

Викриття зловмисника у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві судитимуть членів організованої злочинної групи, які незаконно заволоділи нерухомістю у місті на суму 64 мільйони гривень. Як відомо, їх викрили працівники Голосіївського управління поліції разом з оперативниками управління стратегічних розслідувань в м. Києві в липні минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

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"Встановлено, що службові особи, вступивши у злочинну змову, здійснили дії, які були направлені на відчуження державного майна у приватну власність. Підозрювані оформлювали право власності на сім об’єктів нерухомості шляхом створення фіктивних інвестиційних договорів та інших документів. Роль інвесторів виконували підставні особи. Частина нерухомості оформлювалася на одного з організаторів "схеми", — йдеться у повідомленні.

Викриття зловмисника у Києві. Фото: Нацполіція

За фіктивними договорами об'єкти та навколишню територію повинні були відремонтувати, а 5% від вартості робіт мали відрахувати до держбюджету. Проте такі роботи не були проведені, а підроблені документи не відповідали вимогам, які встановлені законом. Через це збитки від такої схеми становлять 64 млн грн.

Викриття зловмисника у Києві. Фото: Нацполіція

Покарання для зловмисників

Наразі дев'ять учасників такої оборудки отримали підозри.

"Нині слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.