Перед судом Киева предстанет иностранец, которого экстрадировали из Германии по подозрению в мошенничестве

Задержание иностранца. Фото: Полиция Киева

В Киеве перед судом предстанет иностранец. Он был экстрадирован из Германии по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщила Полиция Киева в Telegram в понедельник, 30 июня.

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Детали дела

По данным следствия, 34-летний мужчина, работая менеджером в киевской компании, организовал схему присвоения средств. Злоумышленник получил доступ к гостевому аккаунту вебмастера и изменил платежные реквизиты, добавив счет своей жены. В результате оплата за услуги фирмы поступала непосредственно в его пользу.

В течение года он завладел значительной суммой денег, после чего выехал за границу. В 2022 году ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск через Интерпол.

В мае 2025 года, благодаря международному сотрудничеству, подозреваемого задержали и вернули в Украину.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, что правоохранительные органы в Киеве раскрыли масштабную коррупционную схему, организованную в одном из государственных учреждений. По результатам расследования бывшей чиновнице официально объявили подозрение в причастности к противоправной деятельности.

Также мы писали, что депутата одесской мэрии взяли под стражу. Ее подозревают в присвоении 2,2 миллиона гривен на программе по реабилитации нарко- и алкозависимых.