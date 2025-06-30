Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве осудят иностранца, которого экстрадировали из Германии

В Киеве осудят иностранца, которого экстрадировали из Германии

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 14:29
Перед судом Киева предстанет иностранец, которого экстрадировали из Германии по подозрению в мошенничестве
Задержание иностранца. Фото: Полиция Киева

В Киеве перед судом предстанет иностранец. Он был экстрадирован из Германии по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщила Полиция Киева в Telegram в понедельник, 30 июня.

Реклама
Читайте также:
В Киеве осудят иностранца, которого экстрадировали из Германии - фото 1
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, 34-летний мужчина, работая менеджером в киевской компании, организовал схему присвоения средств. Злоумышленник получил доступ к гостевому аккаунту вебмастера и изменил платежные реквизиты, добавив счет своей жены. В результате оплата за услуги фирмы поступала непосредственно в его пользу.

В течение года он завладел значительной суммой денег, после чего выехал за границу. В 2022 году ему заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск через Интерпол.

В мае 2025 года, благодаря международному сотрудничеству, подозреваемого задержали и вернули в Украину.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Рассмотрение дела продолжается.

Напомним, что правоохранительные органы в Киеве раскрыли масштабную коррупционную схему, организованную в одном из государственных учреждений. По результатам расследования бывшей чиновнице официально объявили подозрение в причастности к противоправной деятельности.

Также мы писали, что депутата одесской мэрии взяли под стражу. Ее подозревают в присвоении 2,2 миллиона гривен на программе по реабилитации нарко- и алкозависимых.

Киев Германия суд полиция судебные решения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации