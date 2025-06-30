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Головна Київ У Києві судитимуть іноземця, якого екстрадували з Німеччини

У Києві судитимуть іноземця, якого екстрадували з Німеччини

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 14:29
Перед судом Києва постане іноземець, якого екстрадували з Німеччини за підозрою у шахрайстві
Затримання іноземця. Фото: Поліція Києва

У Києві перед судом постане іноземець. Він був екстрадований з Німеччини за підозрою у шахрайстві.

Про це повідомила Поліція Києва у Telegram у понеділок, 30 червня.

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Пост поліції Києва. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, 34-річний чоловік, працюючи менеджером у київській компанії, організував схему привласнення коштів. Зловмисник отримав доступ до гостьового облікового запису вебмайстра та змінив платіжні реквізити, додавши рахунок своєї дружини. Внаслідок цього оплата за послуги фірми надходила безпосередньо на його користь.

Протягом року він заволодів значною сумою грошей, після чого виїхав за кордон. У 2022 році йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол.

У травні 2025 року, завдяки міжнародній співпраці, підозрюваного затримали та повернули до України.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Розгляд справи триває.

Нагадаємо, що правоохоронні органи в Києві розкрили масштабну корупційну схему, організовану в одній із державних установ. За результатами розслідування колишній посадовиці офіційно оголосили підозру у причетності до протиправної діяльності.

Також ми писали, що депутатку одеської мерії взяли під варту. Її  підозрюють у привласненні 2,2 мільйона гривень на програмі з реабілітації нарко- та алкозалежних.

Київ Німеччина суд поліція судові рішення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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