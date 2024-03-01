В Киеве будут судить руководителя юркомпании — он продавал фиктивные справки об инвалидности

Задержанный чиновник, который за деньги обещал помочь получить инвалидность. Фото: ГУНП в г. Киеве

Чиновник обещал за 6500 долларов США вмешаться в работу комиссии, чтобы помочь получить инвалидность. При получении части денег в размере 4000 долларов он был арестован. В настоящее время предварительное следствие по делу завершено, обвинение направлено в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве в пятницу, 1 марта.

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Детали дела

Летом прошлого года работники следственного управления полиции Киева под руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили чиновника, который должен помочь получить группу инвалидности за деньги. Им оказался житель столицы, 1969 года рождения.

Для того чтобы начать процесс решения вопроса, фигурант требовал за свою работу 4000 долларов США в качестве аванса. Правоохранители задержали злоумышленника по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении незаконного вознаграждения.

Конфискованы в процессе задержания деньги. Фото: ГУНП в г. Киеве

По факту совершения преступления следователи объявили злоумышленнику подозрение за совершение правонарушения, описанное в части 3 статьи 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления).

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт уже подан в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, а также конфискации его имущества.

Напомним, что недавно в Киеве задержали чиновника Укрнафты, который требовал взятку.

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