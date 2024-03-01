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У Києві судитимуть керівника юркомпанії — він продавав фіктивні довідки про інвалідність

1 березня 2024 17:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві судитимуть керівника юркомпанії — він продавав фіктивні довідки про інвалідність
Затриманий посадовець, який за гроші обіцяв допомогти отримати інвалідність. Фото: ГУНП у м. Києві
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Посадовець обіцяв за 6500 доларів США втрутитися в роботу комісії, щоб допомогти отримати інвалідність. Під час одержання частини грошей у розмірі 4000 доларів його арештували. Наразі попереднє слідство у справі завершене, обвинувачення направлено до суду.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в м.Києві у п'ятницю, 1 березня.

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Деталі справи

Влітку минулого року працівники слідчого управління поліції Києва під керівництвом Київської міської прокуратури викрили посадовця, який мав допомогти отримати групу інвалідності за гроші. Ним виявився житель столиці, 1969 року народження.

Для того, щоб почати процес вирішення питання, фігурант вимагав за свою роботу 4000 доларів США у якості авансу. Правоохоронці затримали зловмисника за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання незаконної винагороди.

Конфісковані у процесі затримання гроші. Фото: ГУНП в м. Києві
Конфісковані у процесі затримання гроші. Фото: ГУНП в м. Києві

За фактом скоєння злочину слідчі оголосили зловмиснику підозру за вчинення правопорушення, яке описано у частині 3 статті 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

На даний момент досудове розслідування завершено, обвинувальний акт вже подано до суду. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років, а також конфіскації її майна.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві затримали посадовця Укрнафти, який вимагав хабар.

Раніше ми писали, що у Києві працівники СБУ викрили чергового корупціонера Міністерства оборони на незаконному збагаченні.

Київ
суд
корупція
хабар
поліція
інвалідність

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