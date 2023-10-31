В Киеве будут судить руководство управления образования за растрату крупной суммы денег

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Киеве будут судить руководство управления образования Шевченковской РГА КГГА за растрату крупной суммы денег. Известно, что подозреваемые закупили биотуалеты для укрытий в учебных учреждениях на 1,38 млн. гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Растрата денег на биотуалеты для укрытий

По словам следователей, департамент образования района заключил соглашение с бизнесменом на приобретение биотуалетов для школьных убежищ на сумму, превышающую 1,38 млн грн.

В ходе этой сделки, руководители департамента предприняли шаги, которые искусственно увеличили стоимость товаров, влекущие за собой неправомерное списание бюджетных средств на общую сумму около 370 тысяч гривен.

Полиция ведет расследование. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре уточнили, что средства и имущество подсудимых временно конфискованы. При этом директор районного департамента образования сейчас находится под обязательством выплаты залога, равного почти 190 тысячам гривен.

Стоит упомянуть, что эта чиновница также стоит перед судом в другом деле, связанном с растратой средств в размере более 1 млн грн, предназначенных для укомплектования убежищ в школах района. Это расследование было завершено в июле текущего года.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что Днепровский городской совет решил провести текущий ремонт в здании больницы скорой медицинской помощи. Тендер с предложением 19,74 млн грн выиграла фирма "Крафт Стейт".