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В Киеве будут судить руководство управления образования за растрату крупной суммы денег

31 октября 2023 16:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве будут судить руководство управления образования за растрату крупной суммы денег
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве будут судить руководство управления образования Шевченковской РГА КГГА за растрату крупной суммы денег. Известно, что подозреваемые закупили биотуалеты для укрытий в учебных учреждениях на 1,38 млн. гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По словам следователей, департамент образования района заключил соглашение с бизнесменом на приобретение биотуалетов для школьных убежищ на сумму, превышающую 1,38 млн грн. 

В ходе этой сделки, руководители департамента предприняли шаги, которые искусственно увеличили стоимость товаров, влекущие за собой неправомерное списание бюджетных средств на общую сумму около 370 тысяч гривен.

Растрата денег
Полиция ведет расследование. Фото: Киевская городская прокуратура

В прокуратуре уточнили, что средства и имущество подсудимых временно конфискованы. При этом директор районного департамента образования сейчас находится под обязательством выплаты залога, равного почти 190 тысячам гривен.

Стоит упомянуть, что эта чиновница также стоит перед судом в другом деле, связанном с растратой средств в размере более 1 млн грн, предназначенных для укомплектования убежищ в школах района. Это расследование было завершено в июле текущего года.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что Днепровский городской совет решил провести текущий ремонт в здании больницы скорой медицинской помощи. Тендер с предложением 19,74 млн грн выиграла фирма "Крафт Стейт".

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