В Киеве будут судить руководство управления образования за растрату крупной суммы денег
В Киеве будут судить руководство управления образования Шевченковской РГА КГГА за растрату крупной суммы денег. Известно, что подозреваемые закупили биотуалеты для укрытий в учебных учреждениях на 1,38 млн. гривен.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Растрата денег на биотуалеты для укрытий
По словам следователей, департамент образования района заключил соглашение с бизнесменом на приобретение биотуалетов для школьных убежищ на сумму, превышающую 1,38 млн грн.
В ходе этой сделки, руководители департамента предприняли шаги, которые искусственно увеличили стоимость товаров, влекущие за собой неправомерное списание бюджетных средств на общую сумму около 370 тысяч гривен.
В прокуратуре уточнили, что средства и имущество подсудимых временно конфискованы. При этом директор районного департамента образования сейчас находится под обязательством выплаты залога, равного почти 190 тысячам гривен.
Стоит упомянуть, что эта чиновница также стоит перед судом в другом деле, связанном с растратой средств в размере более 1 млн грн, предназначенных для укомплектования убежищ в школах района. Это расследование было завершено в июле текущего года.
Напомним, что Днепровский городской совет решил провести текущий ремонт в здании больницы скорой медицинской помощи. Тендер с предложением 19,74 млн грн выиграла фирма "Крафт Стейт".
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