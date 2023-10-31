Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві судитимуть керівництво управління освіти за розтрату великої суми грошей arrow

У Києві судитимуть керівництво управління освіти за розтрату великої суми грошей

31 жовтня 2023 16:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві судитимуть керівництво управління освіти за розтрату великої суми грошей
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві судитимуть керівництво управління освіти Шевченківської РДА КМДА за розтрату великої суми грошей. Відомо, що підозрювані закупили біотуалети для укриттів у навчальних закладах на 1,38 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Витрата грошей на біотуалети для укриттів

За словами слідчих, департамент освіти району уклав угоду з бізнесменом на придбання біотуалетів для шкільних притулків на суму понад 1,38 млн грн.

У ході цієї угоди керівники департаменту зробили кроки, які штучно збільшили вартість товарів, що спричиняють неправомірне списання бюджетних коштів на загальну суму близько 370 тисяч гривень.

Витрата грошей
Поліція розслідує. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі уточнили, що кошти та майно підсудних тимчасово конфісковано. При цьому директор районного департаменту освіти зараз перебуває під зобов'язанням виплати застави, що дорівнює майже 190 тисячам гривень.

Варто згадати, що ця чиновниця також стоїть перед судом в іншій справі, пов'язаній із розтратою коштів у розмірі понад 1 млн. грн., призначених для укомплектування притулків у школах району. Це розслідування було завершено у липні поточного року.

скріншот
Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Дніпровська міська рада вирішила провести поточний ремонт у будівлі лікарні швидкої медичної допомоги. Тендер із пропозицією 19,74 млн грн виграла фірма "Крафт Стейт".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі