У Києві судитимуть керівництво управління освіти за розтрату великої суми грошей

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У Києві судитимуть керівництво управління освіти Шевченківської РДА КМДА за розтрату великої суми грошей. Відомо, що підозрювані закупили біотуалети для укриттів у навчальних закладах на 1,38 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Витрата грошей на біотуалети для укриттів

За словами слідчих, департамент освіти району уклав угоду з бізнесменом на придбання біотуалетів для шкільних притулків на суму понад 1,38 млн грн.

У ході цієї угоди керівники департаменту зробили кроки, які штучно збільшили вартість товарів, що спричиняють неправомірне списання бюджетних коштів на загальну суму близько 370 тисяч гривень.

Поліція розслідує. Фото: Київська міська прокуратура

У прокуратурі уточнили, що кошти та майно підсудних тимчасово конфісковано. При цьому директор районного департаменту освіти зараз перебуває під зобов'язанням виплати застави, що дорівнює майже 190 тисячам гривень.

Варто згадати, що ця чиновниця також стоїть перед судом в іншій справі, пов'язаній із розтратою коштів у розмірі понад 1 млн. грн., призначених для укомплектування притулків у школах району. Це розслідування було завершено у липні поточного року.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Дніпровська міська рада вирішила провести поточний ремонт у будівлі лікарні швидкої медичної допомоги. Тендер із пропозицією 19,74 млн грн виграла фірма "Крафт Стейт".