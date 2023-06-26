В Киеве будут судить наркодиллера, скрывавшего кокаин в яблоках

Правоохранители в Киеве задержали наркодиллера, скрывавшего наркотики в яблоках. Фото: google.com

В Киеве правоохранители задержали "наркодельца", который скрывал наркотики в яблоках. Печерская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .

Читайте также:

Скрывал кокаин в яблоках

По данным следствия, в марте 2023 года на территории одного из ТЦ в Киеве правоохранители остановили мужчину, поведение которого было подозрительным. Во время поверхностного осмотра у него были обнаружены яблоки, запаянные в полиэтиленовую герметичную пленку.

После того, как стражи порядка разрезали яблоки, в сердцевине фрукта обнаружили пакет с кокаином.

"Также во время обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли кокаин и каннабис" , — говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

В Киеве поймали наркодиллера, скрывавшего кокаин в яблоках. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве на чужой квартире после употребления особо опасного наркотика умерли две несовершеннолетние девушки. Владельцу квартиры объявили подозрение.

Добавим, ДБР вместе с СБУ и Нацполицией разоблачили в Днепре девять наркодельцов , среди которых четыре правоохранителя. Их организация занималась продажей метамфетамина.