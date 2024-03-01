В Киеве будут судить чиновников, из-за которых возле укрытия погибли три человека

Территория поликлиники, возле которой погибли люди в результате закрытого укрытия. Фото: Новини.LIVE

В Киеве будут судить чиновников, из-за служебной халатности которых возле укрытия погибли три человека, среди которых девятилетний ребенок. Люди не смогли вовремя спрятаться во время российского обстрела 1 июня 2023 года, ведь укрытие было закрыто.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 1 марта.

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В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что первая заместительница Деснянской районной государственной администрации, директор больницы, заместитель директора по техническим вопросам и директор Департамента муниципальной охраны вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, не обеспечили предоставление доступа населения к простому укрытию. Это повлекло смерть двух женщин и девочки 2014 года рождения. Также трое других пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

"Следователи Деснянского управления полиции сообщили всем четырем должностным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия", — говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направили в районный суд для рассмотрения дела по сути. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Также продолжается судебное разбирательство дела по противоправным действиям охранника больницы.

"Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Среди них девятилетняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина.

Мужчина одного из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели спрятаться от обстрела люди, было закрыто.