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У Києві судитимуть посадовців, через яких біля укриття загинуло троє людей

1 березня 2024 14:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві судитимуть посадовців, через яких біля укриття загинуло троє людей
Територія поліклініки, біля якої загинули люди внаслідок закритого укриття. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві судитимуть посадовців, через службову недбалість яких біля укриття загинуло троє людей, серед яких дев'ятирічна дитина. Люди не змогли вчасно сховатися під час російського обстрілу 1 червня 2023 року, адже укриття було зачинене.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 1 березня.

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У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що перша заступниця Деснянської районної державної адміністрації, директор лікарні, заступник директора з технічних питань та директор Департаменту муніципальної охорони внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, не забезпечили надання доступу населення до найпростішого укриття. Це спричинило смерть двох жінок та дівчинки 2014 року народження. Також троє інших потерпілих отримали травми різного ступеня важкості.

"Слідчі Деснянського управління поліції повідомили усім чотирьом службовим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки", — йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скерували до районного суду для розгляду справи по суті. Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Також триває судовий розгляд справи щодо протиправних дій охоронця лікарні. 

"Слідчі направили до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення у небезпеці, що спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них дев'ятирічна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка.

Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Київ
війна
поліція
обстріли
укриття

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