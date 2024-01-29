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В Киеве будут судить участников группировки, которые организовали межрегиональный наркотрафик

29 января 2024 08:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве будут судить участников группировки, которые организовали межрегиональный наркотрафик
Полиция разоблачила наркогруппировку. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве правоохранители прекратили деятельность наркогруппировки, члены которой производили и распространяли психотропные вещества в сентябре прошлого года. В настоящее время обвинительный акт по ним направили в суд.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Так, в состав наркогруппировки, члены которой "специализировались" на производстве и распространении психотропных веществ "Альфа-PVP", входили жители Киева, Черкасской и Черновицкой областей.

Тогда полиция изъяла у них более 100 кг этого и других запрещенных веществ. Их общая стоимость по ценам "черного" рынка составила более 75 млн грн.

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Изъятые вещества. Фото: Нацполиция
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Изъятые вещества. Фото: Нацполиция
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Изъятые вещества. Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что организатором оказался киевлянин 2001 года рождения. С этой целью он создал в одном из мессенджеров чат-бот и через него принимал заказы от "клиентов". Изготовленные вещества передавали через почту, или же методом "закладок" на территории Киева.

Остальные участники группировки выполняли обязанности по поставке прекурсоров и лабораторного оборудования, а также изготовлению и реализации "товара".

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Оборудование для производства наркотиков. Фото: Нацполиция

Следователи объявили им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 и ч. 2, ст. 317.

"Пока они уже направили Обвинительный акт в отношении фигурантов в суд для рассмотрения дела по существу. Подозреваемым может угрожать до пятнадцати лет заключения", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Полиции Киева
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Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили группу лиц, которая наладила в столице международный канал поставки наркотиков. Фигуранты дела задержаны, стоимость изъятых веществ составляет около 30 миллионов.

Киев
наркотики
киберполиция
наркоторговля

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