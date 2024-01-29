У Києві судитимуть учасників угруповання, які організували міжрегіональний наркотрафік

Поліція викрила наркоугруповання. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини у вересні минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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Так, до складу наркоугруповання, члени якого "спеціалізувалися" на виготовленні та розповсюдженні психотропних речовин "Альфа-PVP", входили мешканці Києва, Черкаської та Чернівецької областей.

Тоді поліція вилучила в них понад 100 кг цієї та інших заборонених речовин. Їхня загальна вартість за цінами "чорного" ринку становила понад 75 млн грн.

Вилучені речовини. Фото: Нацполіція

Вилучені речовини. Фото: Нацполіція

Вилучені речовини. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що організатором виявився киянин 2001 року народження. Для цього він створив в одному з месенджерів чат-бот та через нього приймав замовлення від "клієнтів". Виготовлені речовини передавали через пошту, або ж методом "закладок" на території Києва.

Решта учасників угруповання виконували обов'язки з постачання прекурсорів та лабораторного обладнання, а також виготовлення та реалізації "товару".

Обладнання для виготовлення наркотиків. Фото: Нацполіція

Наразі слідчі оголосили їм підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 та ч. 2, ст. 317.



"Наразі вони вже скерували Обвинувальний акт відносно фігурантів до суду для розгляду справи по суті. Підозрюваним може загрожувати до п’ятнадцяти років ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Поліції Києва

Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.

Також ми писали, що в Києві викрили групу осіб, яка налагодила у столиці міжнародний канал постачання наркотиків. Фігурантів справи затримали, вартість вилучених речовин становить близько 30 мільйонів.