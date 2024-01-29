У Києві судитимуть учасників угруповання, які організували міжрегіональний наркотрафік
У Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини у вересні минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.
Про це повідомляє Поліція Києва.
Міжрегіональний наркотрафік
Так, до складу наркоугруповання, члени якого "спеціалізувалися" на виготовленні та розповсюдженні психотропних речовин "Альфа-PVP", входили мешканці Києва, Черкаської та Чернівецької областей.
Тоді поліція вилучила в них понад 100 кг цієї та інших заборонених речовин. Їхня загальна вартість за цінами "чорного" ринку становила понад 75 млн грн.
Правоохоронці встановили, що організатором виявився киянин 2001 року народження. Для цього він створив в одному з месенджерів чат-бот та через нього приймав замовлення від "клієнтів". Виготовлені речовини передавали через пошту, або ж методом "закладок" на території Києва.
Решта учасників угруповання виконували обов'язки з постачання прекурсорів та лабораторного обладнання, а також виготовлення та реалізації "товару".
Наразі слідчі оголосили їм підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313 та ч. 2, ст. 317.
"Наразі вони вже скерували Обвинувальний акт відносно фігурантів до суду для розгляду справи по суті. Підозрюваним може загрожувати до п’ятнадцяти років ув’язнення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.
Також ми писали, що в Києві викрили групу осіб, яка налагодила у столиці міжнародний канал постачання наркотиків. Фігурантів справи затримали, вартість вилучених речовин становить близько 30 мільйонів.
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