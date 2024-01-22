У Києві викрили масштабний міжнародний канал постачання наркотиків

Обшуки за місцем проживання. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Києві викрили групу осіб, яка налагодила у столиці міжнародний канал постачання наркотиків. Фігурантів справи затримали, вартість вилучених речовин становить близько 30 мільйонів.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Зазначається, що до злочинної групи належало четверо осіб. Вони постачали з-за кордону в столицю такі наркотичні речовини, як кокаїн та канабіс, а в подальшому — збували їх.

В рамках слідства правоохоронці провели 8 обшуків, під час яких вилучили 2 кг кокаїну та 4,5 кг канабісу, а також мобільні телефони, грошові кошти, банківські картки, ноутбук та зброю. Окрім цього, за місцем проживання фігурантів виявили цілу "плантацію", на якій ті вирощували коноплю.

Вартість вилучених речовин становить близько 30 мільйонів гривень.

Зазначається, що усіх учасників схеми затримали.

Вилучені речовини. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, одеські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Місцевий мешканець передавав "товар" клієнтам на центральних вулицях міста.

Додамо, в Україні судитимуть криворізьких учасників наркосиндикату, які розповсюджували наркотики по всій Україні. Поліція вилучила докази на 170 мільйонів гривень.