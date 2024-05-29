В Киеве будут судить владельца компании по ремонту укрытий, который пытался дать взятку следователю

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве будут судить владельца компании, которая ремонтировала укрытие в одном из университетов, который предоставил 5 тысяч долларов следователю за закрытие уголовного производства. Сейчас обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд для рассмотрения по сути.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 29 мая.

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Взятка за закрытие производства

"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего жителя Киевской области по обвинению в предложении и предоставлении следователю полиции неправомерной выгоды, за совершение им в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти", — говорится в сообщении.

Деньги, предлагаемые фигурантом. Фото: t.me/kyiv_pro_office

По данным следствия, два частных общества осуществляли строительные работы по обустройству бомбоубежищ в одном из киевских университетов. После того, как правоохранители обнаружили, что строительные работы были выполнены неправильно или не в полном объеме, директор компании пытался договориться со следователем во избежание уголовной ответственности.

Фигурант предложил ему 5 тысяч долларов за закрытие указанного уголовного производства и непривлечение его к уголовной ответственности.

Однако следователь сообщил об указанном факте правоохранительным органам и принял участие в документировании попытки дать ему деньги.

Попытка фигуранта дать деньги следователю. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве разоблачили на взятке 28-летнего инженера по организации управления производством КП "ШЭУ Деснянского района". Его задержали и сообщили о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды за подписание договора по хранению имущества.

Также государственный регистратор Николаева через своего посредника требовал от "жертвы" взятку в размере 1000 долларов за добросовестное исполнение своих обязанностей. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит лишение свободы.