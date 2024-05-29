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У Києві судитимуть власника компанії з ремонту укриттів, який пропонував хабар

29 травня 2024 13:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві судитимуть власника компанії з ремонту укриттів, який намагався дати хабар слідчому
Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві судитимуть власника компанії, що ремонтувала укриття в одному з університетів, який надав 5 тисяч доларів слідчому за закриття кримінального провадження. Наразі обвинувальний акт відносно фігуранта скеровано до суду для розгляду по суті.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у середу, 29 травня.

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"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 41-річного мешканця Київщини за обвинуваченням у пропозиції та наданні слідчому поліції неправомірної вигоди, за вчинення ним в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданої йому влади", — йдеться у повідомленні.

Гроші, які пропонував фігурант у Києві за закриття кримінального провадження
Гроші, які пропонував фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

За даними слідства, два приватні товариства здійснювали будівельні роботи з облаштування бомбосховищ в одному з київських університетів. Після того, як правоохоронці виявили, що будівельні роботи були виконані неправильно або не в повному обсязі, директор компанії намагався домовитися зі слідчим з метою уникнення кримінальної відповідальності. 

Фігурант запропонував йому 5 тисяч доларів за закриття вказаного кримінального провадження та непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Однак слідчий повідомив про вказаний факт правоохоронні органи та взяв участь у документуванні спроби дати йому гроші.

Спроба дати хабар слідчому у Києві
Спроба фігуранта дати гроші слідчому. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві викрили на хабарі 28-річного інженера з організації керування виробництвом КП "ШЕУ Деснянського району". Його затримано та повідомлено про підозру за вимагання та отримання неправомірної вигоди за підписання договору зі зберігання майна.

Також державний реєстратор Миколаєва через свого посередника вимагав від "жертви" хабар у розмірі 1 000 доларів за доброчесне виконання своїх обов'язків. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує позбавлення волі. 

Київ
ремонт
хабар
гроші
прокуратура
укриття

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