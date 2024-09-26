Воздушная тревога в Киеве 26 сентября ночью

Люди в метро Киева во время тревоги. Фото: УНИАН

Воздушная тревога в Киеве и ряде других областей объявлена в ночь на 26 сентября. Причиной стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога в Киеве 26 сентября

"Киевщина, движение ударных БПЛА в вашем направлении из Черниговской и Полтавской областей", — говорится в сообщении в 01:42.

Информацию о дронах подтвердили и в Киевской городской военной администрации. В 01:50 там сообщили, что существует угроза применения ударных дронов с севера. Сергей Попко, начальник КМВА, призвал людей быть в укрытиях до отбоя тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.