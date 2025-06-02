Воздушная тревога в Киеве и областях 2 июня

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве и областях объявили прямо сейчас, в ночь на 2 июня. Причиной сигнала стала ракетная опасность.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Тревога в Киеве и областях в ночь на 2 июня

Сигнал тревоги объявили в столице в 02:49. Перед этим военные зафиксировали активность тактической авиации РФ на восточном и северо-восточном направлениях.

После этого в Черниговской области фиксировалась ракета, которая двигалась в юго-западном направлении. Затем она курсировала в направлении Киевской области. Соответствующую информацию об угрозе опубликовали и в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения! Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:54 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 1 июня в Киеве раздавались звуки взрывов. В частности, враг использовал для атаки баллистику и дроны.

Серии взрывов в столице были несколько раз, как в течение ночи, так и утром. После баллистической атаки враг использовал для обстрела только дроны.