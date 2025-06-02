Повітряна тривога у Києві та областях 2 червня

Ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та областях оголосили прямо зараз, в ніч проти 2 червня. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у Києві та областях в ніч проти 2 червня

Сигнал тривоги оголосили в столиці о 02:49. Перед цим військові зафіксували активність тактичної авіації РФ на східному та північно-східному напрямках.

Після цього в Чернігівській області фіксувалася ракета, яка рухалася в південно-західному напрямку. Потім вона курсувала в напрямку Київської області. Відповідну інформацію про загрозу опублікували і в Київській міській військовій адміністрації.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння! Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня у Києві лунали звуки вибухів. Зокрема, ворог використав для атаки балістику і дрони.

Серії вибухів в столиці були декілька разів, як протягом ночі, так і зранку. Після балістичної атаки ворог використовував для обстрілу лише дрони.