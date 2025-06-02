Повітряна тривога у Києві та областях 2 червня

У Києві та низці областей оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві та областях оголосили прямо зараз, в ніч проти 2 червня. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривога у Києві та областях в ніч проти 2 червня
Сигнал тривоги оголосили в столиці о 02:49. Перед цим військові зафіксували активність тактичної авіації РФ на східному та північно-східному напрямках.
Після цього в Чернігівській області фіксувалася ракета, яка рухалася в південно-західному напрямку. Потім вона курсувала в напрямку Київської області. Відповідну інформацію про загрозу опублікували і в Київській міській військовій адміністрації.
"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння! Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня у Києві лунали звуки вибухів. Зокрема, ворог використав для атаки балістику і дрони.
Серії вибухів в столиці були декілька разів, як протягом ночі, так і зранку. Після балістичної атаки ворог використовував для обстрілу лише дрони.
Читайте Новини.LIVE!